Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности убийства других руководителей Ирана, об этом 5 января сообщает CBS.

Дипломат в интервью изданию отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сделает все необходимое для обеспечения безопасности американского народа.

«Касем Сулеймани виновен в смерти сотен американцев. Вывод террориста с поля боя не увеличивает риск террора. Риск террора увеличивает политика умиротворения. Это то, чем занималась администрация Барака Обамы. Это то, чем администрация Дональда Трампа никогда не будет заниматься», — отметил Помпео.

Напомним, Касем Сулеймани был убит 3 января в аэропорту Багдада. По его транспортному средству был нанесен удар с американского беспилотника. Убитый генерал был приближенным Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи.

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