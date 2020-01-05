Берлин, , 20:11 — REGNUM Семьям погибших в Италии граждан Германии выразила соболезнования канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщил официальный представитель бундестага Штеффен Зайберт на странице в соцсети Twitter.

«Канцлер Меркель: ужасающие новости из Южного Тироля — радостный вечер, который закончился катастрофой, — цитирует слова Меркель Зайберт. — Я скорблю со всеми, кто там сегодня ночью потерял детей, братьев и сестер, друзей».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января на севере Италии автомобиль въехал в группу туристов из Германии. Трагедия произошла в поселке Люттах в Больцано. По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, ещё 11 получили ранения.

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