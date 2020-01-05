Анкара, 5 января 2020, 19:42 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Пакистана Шахом Махмудом Куреши, об этом 5 января сообщает Anadolu Ajansi.
Как отмечают журналисты агентства, в ходе переговоров обсуждалось убийство США иранского генерала, командующего силами «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Убийство высокопоставленного иранского военного резко обострило ситуацию в регионе. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за преступление.
Как передавало ИА REGNUM, Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года ракетным ударом американского беспилотника, когда его машины двигалась в сторону Багдада.
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