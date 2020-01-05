Киев, , 19:20 — REGNUM Информация о том, что глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Оман, соответствует действительности. Об этом сообщает Офис президента Украины на странице в соцсети Facebook.

«Президент Владимир Зеленский находится в Омане… за собственные средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский лидер планирует обсудить с представителями руководства страны торгово-экономическое сотрудничество, укрепление дипотношений и привлечение инвестиций.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 5 января президента Украины Владимира Зеленского вместе с семьей заметили отдыхающим недалеко от города Маската на побережье Оманского залива.

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