Тегеран, , 19:04 — REGNUM Военные Ирана в ответ на гибель генерала Касема Сулеймани в Багдаде готовят удар по военным объектам США. Об этом 5 января сообщил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире телекомпании CNN.

«Ответ (Ирана), несомненно, будет военным, — отметил советник руководителя Ирана. — Он будет направлен против военных объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января в Багдаде в результате ракетного удара США погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения Ирана Махди аль-Мухандис.

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