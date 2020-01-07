7 января 2020 | Время чтения 13 мин

В Югре минувший год запомнится скандалами в медицине, образовании, а также биатлоне. Сложно сказать, какой из инцидентов громче: тонны просроченного детского питания в морге или «кабаний стриптиз», поборы в школе на портрет главы государства или небрежный ляп сенатора Нарусовой.

Елена Миронова, , 00:04 — REGNUM В Югре минувший год запомнится скандалами в медицине, образовании, а также биатлоне. Сложно сказать, какой из инцидентов громче: тонны просроченного детского питания в морге или «кабаний стриптиз», поборы в школе на портрет главы государства или небрежный ляп сенатора Нарусовой.

Югра, Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неудобопроизносимая» Нарусова

Мать известной телеведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова наговорила много лишнего в радиоэфире о народном голосовании за название аэропортов в рамках проекта «Великие имена России», задев имя геолога-первопроходца Фармана Салманова.

«Почему нужно добавлять что-то к «Шереметьево» или к «Домодедово»? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город, по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь, получил название Сулеймана ибн кого-то… Азербайджанца, который там открыл залежи нефти. Ну, честь ему и хвала, но, во-первых, это неудобопроизносимо в аэропорту», — заявила Людмила Нарусова на «Эхе Москвы».

Людмила Борисовна Нарусова

Такая небрежность к истории освоения Западной Сибири возмутила жителей Югры. Напомним, в народном голосовании «Великие имена России» за право назвать аэропорт именем геолога-первопроходца Фармана Салманова боролись два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут и Нижневартовск. Проголосовали более 40 тыс. человек, которые явно не назовут легендарного нефтяника «ибн каким-то». Кстати, аэропорт Нижневартовска после повторного голосования получил имя выдающегося нефтяника Виктора Муравленко.

Руководитель организации «Родительский комитет Югры» Светлана Поливанова была огорчена небрежным, по её мнению, отношением сенатора Нарусовой к людской памяти. Известный югорский журналист и краевед отметила, что в автономном округе нет тех, кто бы не знал имя Фармана Салманова.

«О нём в Югре слагают легенды. Это был человек, который разделил историю нашего края на жизнь «до нефти» и «после», который пошел против власти, доказывая свою несгибаемую убежденность, что здесь, в Сибири, есть нефть. Фарман Курбан оглы Салманов вместил в себя целую эпоху. Человек с непререкаемым авторитетом, который вряд ли может поколебать госпожа Нарусова», — заявила Светлана Поливанова.

Югра без биатлона

В июле Югра могла остаться без биатлона и без происков WADA. Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко лишился лицензии после проверки Росгвардии на предмет исполнения закона об обороте оружия. Спортсмены вынуждены были тренироваться без стрельбы.

В Центре были выявлены серьезные нарушения в части технической укрепленности стрельбища, а именно несоответствие требованиям безопасности фронтального заграждения объекта, нахождение стрельбища вблизи жилых домов, менее одного километра от населенного пункта.

Биатлон Mil.ru

Отметим, что с аналогичными проблемами столкнулись биатлонные центры в Ижевске, Красноярске и Сочи.

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Росгвардия и Союз биатлонистов России (СБР) полтора месяца устраняли юридическую коллизию в вопросе использования биатлонных стрельбищ на стадионах. В ситуацию вмешивались и югорские политические силы. В СБР по итогам совещаний заявили, что скоро в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобного формализма.

«Аморальное» детское питание

В марте разразился скандал с детским питанием, хранившимся в здании морга города Югорска. И возмутителен был даже не сам перевалочный пункт подлежащего утилизации ценного продукта, а то, что коробок с питанием было оказалось около трёх тонн на сумму 1,5 млн рублей.

Тревогу по поводу детского питания в морге забил тогда ещё депутат думы Югорска Антон Пантин. Данное питание закупается за бюджетные деньги и выдается бесплатно детям до года в поликлиниках.

«На мой взгляд, ситуация совершенно аморальная и находится за гранью добра и зла. В то время, когда многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут простаивает огромное количество коробок», — заявил Антон Пантин.

Детское питание Pixnio.com

Директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского тоже возмутило нерачительное отношение к бюджетным деньгам. Проверке подверглись все детские учреждения в Югре, которые выдают бесплатно детское питание.

Подробности: «Аморальная ситуация»: в югорском морге нашли тонны детского питания

Сотрудники горбольницы Югорска понесли дисциплинарную ответственность, было возбуждено уголовное дело.

«То ли театр абсурда, то ли представление»

В Югре до сих пор не сложилось единого мнения о январском угоне самолёта Сургут — Москва. «Аэрофлот» однозначно считает, что экипаж воздушного судна совершил гражданский подвиг. Жители Югры, сомневаются, однако.

«То ли театр абсурда, то ли представление, то ли учебное занятие для правоохранительных органов и проверка их взаимодействия с авиакомпаниями. Но никак не захват воздушного суда и спасение заложников», — отмечает бывший работник сургутской прокуратуры Николай К., который был очевидцем угона и пассажиром злополучного самолёта, а также освобожденным заложником.

Напомним, «попытка угона» была совершена 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Во время полёта 41-летний житель глухого югорского посёлка Уват, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, требовал изменить курс самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Самолёт был «освобождён» спецслужбами. Пострадавших нет.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). В крови «террориста» не обнаружили признаков употребления алкоголя или наркотических веществ. Позже психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

Подробности: Угон самолёта, рейдерский захват и космические цены: январь в Югре

Пассажиры самолёта узнали о том, что пребывают в статусе заложников, когда включили при посадке свои телефоны. Их взоры закономерно устремились на «террориста», который смотрел в иллюминатор, никаких эмоций не выражал, требований не предъявлял, какой-либо ажитации вокруг него не было. Пресса и штурмовики их напугали больше, чем «террорист», который сразу просигналил силовикам о своём местонахождении, подняв руки. Как позже сообщил пассажир, который сидел рядом с «угонщиком», тот что-то сказал стюардессе угрожающее, и она побежала к экипажу.

Салон самолета

Первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма уверил, что «угонщик» до посадки в самолёт вёл себя адекватно. Оружия при нём при досмотре обнаружено не было. Он спокойно купил билет, не пользовался буфетом, а во время досмотра даже снял ботинки, хотя этого не требовалось. Тем не менее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев наградил экипаж рейса SU1515 Сургут — Москва за гражданский подвиг. Как отмечали сургутяне, пьяного дебошира в салоне усмирить — больший подвиг, чем объявить террористом тихого сумасшедшего.

Голодовка за «реальную» зарплату

Инженер АО «Нефтеавтоматика» Александр Бурцев из Екатеринбурга с 29 марта четыре дня протестно голодал. По его словам, заработную плату на предприятии, где он давно трудится вахтовым методом, не повышали шесть лет. Составляет она в среднем 40 тыс. рублей. Своей акцией он добился внимания Гострудинспекции по ХМАО и прокуратуры к ситуации с многолетним отсутствием индексации зарплаты.

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Кроме того, на АО «Нефтеавтоматика» после голодовки инженера началось формирование комиссии по урегулированию коллективного трудового спора.

«За четыре дня голодовки я получил несчётное количество обращений в свою поддержку. Спасибо вам всем! Смотрите, какая штука: ни у кого в городах не вызвала удивления моя голодовка. Водители на месторождениях, получающие 25 тысяч рублей, и операторы добычи нефти и газа, получающие 35 тысяч рублей, — всё это стало обыденным», — подытожил свой протест Александр Бурцев.

Отметим, что официальная статистика сообщает о средней зарплате в Югре более 73 тыс. рублей. Александр Бурцев о таких деньгах и не мечтал, лишь считает, что заработок ниже 60 тыс. рублей неприемлем как для вахтовиков, так и для жителей Югры.

Стриптиз от «кабана»

В мае в Сургуте раздули до федерального уровня сенсацию из-за «кабаньего стриптиза» трёхлетней давности. Вирусный эффект по социальным сетям приобрела видеозапись с давнего корпоратива в детском саду «Золотая рыбка». День рождения заведующей дошкольного учреждения справляли в вечернее время в стенах детсада. Аниматор, одетый в ростовую куклу кабана, исполнил подобие стриптиза.

Стриптизер Цитата из кф «Мужской стриптиз» реж Питер Каттанео. 1997. Великобритания, США

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Заведующая после обнародования пикантного танца попала в больницу с сердечным приступом и вскоре написала заявление об увольнении. Родители детей, посещающих «Золотую рыбку» — в недоумении. Кто-то считает недопустимым устраивать корпоративы в детском саду, другие, напротив, не понимают, почему разгорелись страсти из-за юмористического танца. Однако тот, кто додумался «подложить свинью» заведующей давним «компроматом», своей цели достиг.

«Грабли» медобеспечения

На те же грабли наступило здравоохранение Югры в плане обеспечения пациента жизненно необходимым препаратом. На сей раз отказывали в лекарстве мальчику, страдающему миодистрофией Дюшенна. Причём к неправедному делу подключили суд, который провернули без присутствия истцов на заседании. Якобы врачи назначили ребенку лекарственный препарат, не зарегистрированный в России. Хотя, по закону, его обязаны предоставить. Кроме того, родители считают, что отказ был связан со стоимостью курса терапии, которая, предположительно, оценивается в 18 млн рублей. Когда проблему подняли в федеральных СМИ, больного ребёнка обеспечили лекарством.

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Миодистрофия Дюшенна — редкое генетическое заболевание, которым страдают только мальчики. Лекарственные препараты заболевание не излечивают, но позволяют страдающим данным заболеванием прожить до 40 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре годами добивалась бесплатной терапии Инна Становая из Сургута, страдающая болезнью Помпе. Благодаря пристальному вниманию СМИ и парламентариев к её блогу, в котором она рассказывает о проблеме лекарственного обеспечения людей с орфанными заболеваниями в России, Инне удалось и себя обеспечить бесплатным жизненно необходимым препаратом.

Деньги на портрет Путина

Родители Сургута пожаловались главе города Вадиму Шувалову на поборы в школах, «начиная с туалетной бумаги и мыла до портрета Владимира Путина и канцелярских принадлежностей для сдачи ОГЭ и ЕГЭ».

«Почему родители учеников должны оплачивать жидкое мыло, дезинфицирующие средства, бумажные полотенца, магниты для доски, бумагу для принтера, заправку картриджей, рабочие тетради?» — спрашивают сургутские родители у мэра города Вадима Шувалова.

Сдаем деньги учителю! Цитата из сериала «Наша Russia». Россия

Алгоритм поборов таков: классный руководитель даёт задание родительскому комитету, что надо купить. Комитет собирает деньги с родителей на «нужды класса» и закупает всё по предоставленному списку.

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Городской департамент образования ответил, что несомненно деньги в вышеуказанных случаях собираются незаконно. Причём директорам школ и педагогическим коллективам неоднократно объяснялась недопустимость поборов с родителей на «нужды класса». Ситуация в целом, к сожалению, распространённая. Пока по рукам больно бить не начнут, возбуждая коррупционные дела, видимо, и впредь будут в школах тянуть с родителей деньги, экономя копейки на ремонт, к примеру. Однако с портретами главы государства перебор получился.

«Мы тупеем на работе»

Немало шума в Югре и за её пределами наделало видеообращению врача-лаборанта из Мегиона, который пожаловался на фиктивное повышение квалификации. Видео было опубликовано 14 ноября и набрало за день более 15 тысяч просмотров и массу комментариев в поддержку позиции медика из ХМАО, ибо в аналогичной ситуации оказались врачи из других регионов тоже.

В своём ролике врач-лаборант Владимир Тимочко сообщил о неотрывном от рабочего процесса обучении медиков.

Известно, что врачи должны повышать квалификацию раз в пять лет. По словам Владимира Тимочко, ранее они уезжали на обучение в другой город, если по месту жительства не было базы для повышения квалификации, и за 144 учебных часа получали и зарплату, и командировочные.

«Сейчас всё изменилось: обучение стало непрерывным. Оно предполагает не раз в пять лет это обучение, а в течение пяти лет, каждый год по чуть-чуть мы должны набирать баллы, вот эти часы», — пояснил врач Владимир Тимочко.

Понятное дело — мощная экономия в здравоохранительной строке бюджета. Но скупердяйство это выходит боком. Тимочко сообщает, что ему принесли ноутбук и предложили «гуглить».

» Мы что, диагноз пациенту потом будем гуглить? Мы тупеем на работе с этим непрерывным образованием! Ладно, я — лаборант, а хирург как? И как в свободное время учиться, если я прихожу домой к шести вечера — жена уходит на работу, а я остаюсь с двумя детьми — одному год, дочке девять лет. У нас обучение превращается в фикцию», — обнажил тупиковую ситуацию врач.

Обучение врачей Mil.ru

Подробнее: «Мы тупеем!»: врач из Югры заявил о фиктивном повышении квалификации

В департаменте здравоохранения Югры традиционно отреагировали: обещали провести ведомственную проверку.

Утечка данных «Госуслуги Югры»

Под занавес 2019 года громко прозвучала информация об утечке данных с прокси-сервера мобильного приложения «Госуслуги Югры». О ней заявил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян в газете «Коммерсант». По его словам, в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов оказались персональные данные около 28 тысяч граждан «предположительно» из Югры. А именно, ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, информация о детях и другие сведения личного характера. Словом, поразительная транспарентность информации и воистину «открытый регион».

Как уверяют в правительстве ХМАО, само приложение «Госуслуги Югры» взломано не было. Утечка коснулась не персональных, а технических данных, так называемых логов прокси-сервера, заявили в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

«Мы выявили, что данный инцидент произошел по вине субподрядчика ПАО «Ростелеком», к которому будут применены соответствующие санкции. Создана рабочая группа по расследованию инцидента с привлечением специалистов управления информационной безопасности ЮНИИТ, а также внешних независимых экспертов по расследованию инцидентов информационной безопасности», — отметили в департаменте.

В Ростелекоме же заявили, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала Госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено. Кто прав, кто виноват — не ясно. Очевидно лишь, что продолжение следует.