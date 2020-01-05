Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани являлась наиболее безопасным вариантом из всех возможных путей развития событий на Ближнем Востоке. Об этом 5 января он сообщил в интервью телекомпании ABC.

«Это был плохой парень, и мы убрали его с игрового поля», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по пресечению «террористической кампании Касема Сулеймани» было верным, так как, по мнению властей США, иранский генерал вел «активную заговорщическую деятельность против Соединенных Штатов, ставя под угрозу жизни американцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что убийство иранского генерала должно послужить Тегерану предупреждением, а в случае ответа на агрессию США Вашингтон «очень быстро и очень сильно» атакует 52 иранских объекта.

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