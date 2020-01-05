Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Командование коалиции во главе с США подтвердило приостановку обучения иракских военных из-за обострения напряженности в стране. Об этом 5 января сообщили в коалиции сил.

В сообщении отмечается, что ракетные обстрелы со стороны «Катаиб Хезболлах» по базам, где размещены военные силы коалиции, вынуждают их усилить их защиту.

«Это ограничило наши возможности по проведению обучения с партнерами и поддержке их операций против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и поэтому мы приостановили эту деятельность и проводим ее пересмотр», — цитирует заявление коалиции РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 декабря 2019 года военная база под Киркуком была обстреляна, в результате чего погиб гражданин США из числа гражданских, ответственность за это Пентагон возложил на группировку «Катаиб Хезболла». 29 декабря ВВС США нанесли удары по объектам группировки в Сирии и Ираке, уничтожив 25 человек, а в ночь на 3 декабря атаковали аэропорт Багдада, убив иранского генерала.

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