Багдад, , 17:55 — REGNUM Депутаты парламента Ирака, которые 5 января собрались на экстренное заседание, проголосовали за вывод иностранных войск с территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

«Парламент Ирака принял в воскресенье резолюцию, в которой говорится, что правительство (Ирака) должно работать над прекращением присутствия иностранных войск в стране», — передает вещатель.

Отмечается, что депутаты также призвали правительство отозвать запрос о помощи к коалиции США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касема Сулеймани, прибывший в Багдад, был убит в результате удара со стороны США в ночь на 3 января. Вместе с высокопоставленным иранским военным также погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.