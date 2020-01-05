5 января 2020 | Время чтения 7 мин

Станислав Тарасов, , 17:43 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Резолюция по Ливии одобрена в парламенте

Как сообщает турецкий телеканал NTV, депутаты Великого национального собрания Турции на внеочередном заседании обсудили вопрос об отправке турецких военных в Ливию. В начале заседания между законодателями из главной оппозиционной партии и представителями правящей партии произошли процессуальные дебаты. В ходе голосования по итогам выступлений 325 депутатов проголосовали за принятие резолюции. «Ливийская резолюция» стала одной из самых обширных из принятых за последнее время. Согласно ей, лимит, объемы, количество и время выдвижения военной мощи определит сам президент Турции. В поддержку отправки военных в Ливию выступили правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД). Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), Демократическая партия народов (ДПН), Saadet и «Хорошая партия» проголосовали против. Резолюция дает правительству право отправлять войска в Ливию. Срок пребывания военного контингента в этой стране ограничен одним годом. Цели обозначены так: принять меры против любых угроз национальным интересам; предотвратить любые действия нелегитимных групп в Ливии против интересов Турции; принять меры против угрозы массовой миграции; обеспечить гуманитарную помощь ливийскому народу.

Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом

Как сообщает турецкая редакция Euronews со ссылкой на заявление Белого дома, президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что помимо двусторонних отношений лидеры обсудили ситуацию в Идлибе. Американский президент предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию. «Трамп отметил, что внешнее вмешательство усложнит ситуацию в Ливии. Кроме того, лидеры согласились с тем, что в сирийском городе Идлиб необходимо снизить напряженность в целях защиты мирных жителей», — говорится в заявлении Гидли.

Хафтар призвал к сопротивлению туркам

Как передает турецкое издание Sözcü, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал Халифа Хафтар, который контролирует восток Ливии, призвал ливийский народ оказать вооруженное сопротивление турецким войскам. Призыв прозвучал сразу после того, как турецкий парламент одобрил резолюцию по отправке вооруженных сил в Ливию. Анкара приняла решение направить войска для борьбы с Ливийской национальной армией, подчиненной генералу Хафтару.

Большая волна мигрантов направляется в Турцию

Согласно сообщению интернет-издания sol.org.tr, жители Идлиба, в районе которого сконцентрировались оппозиционные силы Сирии и который в последние дни оказался под интенсивным ударами Дамаска, начали мигрировать в сторону Турции. По данным Управления по координации гуманитарной помощи ООН, с 12 по 25 декабря более 235 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на северо-западе Сирии. Большая часть беженцев — это жители Марет Нуман и других поселков и деревень этого района, говорится в заявлении организации.

Израиль, Греция и Кипр подписали совместное соглашение

Как передает Euronews, Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение, которое станет основой для трубопровода (1,9 тыс. км), который должен транспортировать природный газ из Восточного Средиземноморья в Европу. Лидеры трех стран встретились в Афинах, чтобы обсудить проект газопровода Eastern Mediterannean (EastMed). В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент греческого Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Вместе с ними подписи поставили министры энергетики всех трех стран. Несмотря на противодействие Турции, три страны намерены заключить окончательное инвестиционное соглашение до 2022 года и завершить строительство трубопровода в 2025 году.

«Если мы не сможем договориться с Турцией…»

Как сообщает газета Sözcü, напряженность в Восточном Средиземноморье обострилась после меморандума о демаркации морских границ, подписанного между Турцией и Ливией. Греция, Республика Кипр и страны Европейского союза негативно отреагировали на соглашение Анкары и Триполи. Будущее геологоразведки и добычи углеводородов в Восточном Средиземноморье оказалось под вопросом. Мицотакис заявил, что если между Турцией и Греции не будет достигнуто соглашение, они передадут этот вопрос Международному суду в Гааге. В интервью газете «Вима» греческий премьер заявил, что Анкара и Афины должны решить «спор о морской юрисдикции» в Эгейском море и Средиземном море в рамках политических и дипломатических процессов. «Но я также должен отметить, что если мы не найдем решение этому вопросу, тогда изменения «морской юрисдикции», которые признала Греция, будут направлены в международный судебный орган, такой как Гаага, и вопрос будет решаться там», — сказал Мицотакис. Он также добавил, что соглашение Анкары с Ливией «противоречит международному праву».

Кризис ударил по кинематографу Турции

Как сообщает телеканал NTV, экономический кризис, глубоко влияющий на жизнь в Турции, затронул каждую отрасль. Компании, которые пытаются преодолеть свои финансовые трудности, прибегают к конкордату (соглашение о реструктуризации между должником и его кредиторами). Компании, которые поддались кризису, также обанкротились. В то время как наблюдается рост случаев конкордата и решений о банкротстве, еще одним сектором, пораженным кризисом, стала киноиндустрия. Обозреватель издания Duvar Шенай Айдемир говорит, что из-за кризиса покупательная способность людей снижается, безработица растет, цены на билеты в кино тоже растут. По этой причине в турецком кинематографе наблюдается сокращение, отмечает Айдемир. Зрители, которые ходят в кинотеатры, предпочитают зарубежные фильмы, а не отечественные. «В этом году число зрителей сократилось более чем на десять миллионов по сравнению с прошлым годом. Итак, куда делась аудитория в десять миллионов? Это вопрос, ответ на который важен с точки зрения киноиндустрии Турции. Ответ довольно неприятный», — говорит Айдемир. По ее словам, в прошлом году было продано 44,6 млн билетов на отечественные фильмы. «В этом году эта цифра снизилась до 32,1 млн. То есть индустрия потеряла более 11 миллионов зрителей, упала на четверть, если исходить из общей аудитории», — добавила она.

Aksungur откроет 2020 год в обороне

Согласно сообщению, опубликованному изданием Aktif Haber, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с высокой полезной нагрузкой Aksungur, разработанный недавно в Турции, будет доступен силам безопасности в первые дни нового года. Генеральный директор Турецкой аэрокосмической промышленности (TUSAŞ) Темель Котиль рассказал, что 2019 год был «плодородным» годом для компании. По словам Котиля, во многих проектах был пройден значительный путь. «Мы показали 40%-ный рост оборота в долларовом выражении по сравнению с предыдущим годом. В компанию пришли около тысячи инженеров и около тысячи технического персонала. У нас много работы и проектов. Мы планируем заработать 10 миллиардов долларов на проектах, которые ожидают завершения. За год мы сделали все возможное, что можно было сделать за этот период», — сказал он. Котиль также подчеркнул, что Aksungur является продуктом высокого спроса. «Этот дрон может нести на себе до 750 килограммов груза. Турецкие Anka, которые могут нести до 200 килограммов, тоже имели хороший спрос. Aksungur в этом смысле более привлекательный. Вы можете поставить на него радар или большую видеокамеру. Он в первую очередь будет использоваться внутри страны и в начале или к концу января 2020 года», — заявил Котиль. По его словам, также продолжается производство вертолетов Atak и работа над самолетами Hürkuş. Глава Турецкой аэрокосмической промышленности отметил, что компания продала компаниям Airbus и Boeing продукцию на 1 миллиард долларов.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

В 2019 году в рамках борьбы с наркотиками в Турции было проведено 146 тысяч 118 операций. В ходе операций было задержано 213 113 подозреваемых, арестовано 24 644 человека. Было обнаружено 64 255 килограммов марихуаны, 23 814 килограммов конопли, 18 201 килограмм героина, 1362 килограмма кокаина, тонна метамфетамина, 7 087 104 таблетки экстази и 42 275 000 корней конопли. В 2019-м дорожная полиция Турции выписала 17 384 722 штрафа за нарушения правил дорожного движения: 5 311 025 за превышение ограничения скорости, 955 511 за использование телефонов во время езды, 926 822 за проезд на красный свет светофора, 665 349 за несоблюдение требований дорожных знаков.

Доцент кафедры защиты культурных ценностей Средиземноморского университета доктор Хакан Ониз заявил, что затонувшее судно, расположенное на побережье Антальи, датируется 200 годами до самого старого известного кораблекрушения в мире. «Научными исследованиями подтверждено, что это самое старое кораблекрушение в мире с коммерческим грузом на судне», — сказал он.

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