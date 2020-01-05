Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США будут придерживаться международного права в случае нанесения военных ударов по объектам в Иране. Об этом 5 января он сообщил в интервью ABC.

Заявление дипломата последовало после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что военные силы Соединенных Штатов держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы в любую минуту нанести по ним удар, в том числе и по тем, которые «очень значимы для Ирана и его культуры».

Напомним, военные удары по объектам культурного наследия запрещены нормативно-правовыми актами международных организаций.

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