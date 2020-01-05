Багдад, , 17:28 — REGNUM Соединенные Штаты уведомили правительство Ирака об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до нанесения, разрешения на это со стороны Багдада не было. Об этом, как сообщает Al Arabiya, 5 января заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди.

«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», — сказал он, выступая перед депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

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