Тегеран, , 17:36 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 5 января он сообщил в ходе брифинга.

«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остается. Однако необходимо ответить на то, что произошло», — цитирует Мусави РИА Новости.

Он уточнил, что, прежде чем вести речь о переговорах, США должны снять санкции с Ирана. Однако убийство иранского генерала обострило ситуацию, в том числе и вокруг иранской ядерной программы. Окончательное решение Иран примет с учетом обстановки вокруг гибели Сулеймани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 декабря 2019 года был запущен в эксплуатацию второй контур реактора на тяжелой воде на атомном объекте в иранском Араке.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий — это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.

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