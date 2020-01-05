Багдад, , 17:17 — REGNUM Экстренное заседание депутатов парламента Ирака, на котором законодатели обсудят вопрос о возможном выводе иностранных войск из страны, пройдет 5 января. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдула Махди.

По его словам, соответствующий законопроект, в котором составлен график вывода иностранных войск из страны, уже передан в парламент для обсуждения.

Напомним, ранее МИД Ирака передал послу США послание с осуждением убийства командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Как передавало ИА REGNUM, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в Багдаде в результате удара со стороны военных США.

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