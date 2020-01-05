Багдад, 5 января 2020, 16:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака передало послу Соединенных Штатов послание с осуждением убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает 5 января Al Arabiya.
По данным издания, в МИД Ирака считают, что случившееся с Сулеймани является нарушением суверенитета страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.
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