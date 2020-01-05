Лондон, , 16:36 — REGNUM Командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани, погибший 3 января в Багдаде в результате удара США, представлял собой «региональную угрозу». Об этом сообщил 5 января министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News.

«Сулеймани представлял региональную угрозу», — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

По его словам, официальный Лондон, который понимает позицию Вашингтона, обеспокоен возможностью возникновения конфликта и призывает стороны снизить напряженность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января в Багдаде в результате удара США погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис.

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