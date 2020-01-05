Рига, , 16:13 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в распоряжении его ведомства нет никаких сигналов, что жизни латвийских военнослужащих после совершённого США теракта, в ходе которого был убит иранский генерал Сулеймани, что-то угрожает, сообщил портал diena.lv.

Так как информация об угрозе жизни латвийским военным отсутствует, им необходимо продолжить выполнение своей миссии, сказал министр. Представитель министерства обороны Каспар Галкин отметил, что группа латвийских военнослужащих находится в Ираке в составе Датского военного контингента, поэтому Латвии следует подождать решения Дании о продолжении или сворачивании миссии.

На следующей неделе этот вопрос рассмотрит Сейм Латвии. Пока позиция министерства обороны состоит в том, что миссию нужно продолжить.