Рига, , 16:07 — REGNUM Латвийские пограничники зафиксировали уменьшение числа попыток незаконного перехода границы, сообщил портал LSM.

В прошлом, 2019 году пограничной службой Латвии было задержано 52 нелегальных иммигранта. 25 из них граждане Вьетнама, 13 — Индии, четыре — Ирана, три — Украины, три — Кубы, три — России, и один гражданин Белоруссии. В 2018 году задержанных было почти в четыре раза больше — 199 человек.

Ещё 142 незаконных иммигранта на латвийско-российской границе было задержано пограничной службой РФ. В основном, 104 человека, это граждане Вьетнама.

Уменьшение потока нелегальных иммигрантов в Латвию со стороны России здесь связывают с усилением компетентных органов РФ и их работой по предотвращению подобного транзита из Азии в ЕС, а также с лучшим оборудованием пограничной зоны. Тем не менее латвийские пограничники прогнозируют, что военные конфликты на Ближнем Востоке сохранят нелегальную иммиграцию на высоком уровне.