Тегеран, , 16:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран заявило, что отношения Тегерана и Москвы никак не изменятся после того, как американцы убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.

В иранском внешнеполитическом ведомстве заверили, что характер российско-иранских отношений никак не изменится после убийства Сулеймани.

Что касается взаимодействия России и Ирана в Сирийской Арабской Республике то оно продолжится в прежнем формате и при новом командующем спецподразделения «Кудс».