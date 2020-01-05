Маскат, , 15:29 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского вместе с семьей утром 5 января заметили отдыхающим недалеко от города Маската (столица государства Оман) на побережье Оманского залива. Об этом 5 января сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает источник, украинский лидер проживает в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, который является одним из самых роскошных в данном государстве. Стоимость одной ночи в президентском люксе данного отеля может достигать 4000 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский юрист Андрей Портнов сообщил, что Петр Порошенко отдыхает неподалеку от Сейшельских островов на яхте, недельная стоимость аренды которой составляет $350−380 тысяч.

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