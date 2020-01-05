Брюссель, , 13:56 — REGNUM Руководство Европейского союза пригласило в Брюссель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа для проведения переговоров после эскалации напряженности между Ираном и США. Об этом сегодня, 5 января, сообщает AFP.

Евробюрократы хотят убедить руководство Ирана не предпринимать жестких мер против США, которые вероломно убили иранского генерал-майора командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

При этом руководство Ирана уже заявило, что «страшно» отомстит американцам за это преступление. Однако пока никаких конкретных шагов Ира не предпринял.