Тегеран, , 13:38 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в том случае, если США нанесут удары по культурным объектам Ирана, это будет расценено как военное преступление. Об этом Зариф написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный» удар по 52 целям на территории Ирана, в том случае, если Тегеран решит ответить на убийство американцами генерал-майора Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. При этом Трамп подчеркнул, что удары будут нанесены не только по стратегическим объектам на территории Ирана, но и по объектам культурного наследия.

Зариф подчеркнул, что Трамп грубо нарушил международное право, совершив «трусливые убийства», а теперь американский президент снова угрожает нарушить императивные нормы.

«Нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление», — написал Зариф.