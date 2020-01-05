5 января 2020 | Время чтения 31 мин

Довольны ли в Вашингтоне и Тель-Авиве? «Кодс» в строю – подразделение и, значит, прежнее высшее доверие аятоллы Хаменеи перешли в руки помощника и соратника Сулеймани, имевшего слишком большое касательство ко всем победам генерал-майора Сулеймани и спецназа «Кодс», и следовательно, крахам спецслужб США и Израиля на Ближнем Востоке, в Венесуэле, Афганистане и «далее везде». Задачи КСИР, как и спецназа «Кодс», не изменились и не изменятся, порукой тому – указ аятоллы Хаменеи.

Сергей Шакарянц, , 13:30 — REGNUM 3 января 2020 года США перешли «красную линию», убив легендарного командующего спецназом «Кодс» КСИР Ирана, генерал-майора Касема Сулеймани. Реакция на этот акт государственного терроризма в самом Иране показывает — американцы объявили войну не только госструктурам этой страны, но и всему иранскому народу. Возможно, в Белом доме были слишком раздосадованы тем, что все «санкции», все пресловутые «прокси войны», которые на протяжении десятилетий ведут против Ирана США и Израиль, так и не дали ожидавшегося результата — капитуляции Тегерана. Сейчас подавляющее большинство экспертов и комментаторов заняты тщетным делом — предугадать, что будет потом. «Потом» уже наступило — какой смысл гадать, что после чего произойдёт? Да и началось отнюдь не с теракта против генерал-майора Сулеймани. Важно понять, чего добивались и чего в итоге добьются Штаты своей выходкой, которая осуждена — по крайней мере, публично, официально — Россией, Китаем, да и генеральным секретарём ООН, что было даже неожиданно. Настолько дискредитирована эта международная структура своей «услужливостью» в пользу США… Важно также уловить, где и на каком уровне произошла утечка информации — не считаем, что господин Сулеймани лично уведомил американцев, когда именно собирается его самолёт приземлиться в Багдаде. Так или иначе, злоумышленники и их пособники будут быстро вычислены, очень быстро, и их ждёт мучительная месть, в стиле их хозяев, а то и более высокой цены, болезненной для их сознания.

США

Однако идти надо по порядку, ведь террористическая операция была начата ещё 29 декабря 2019 года, а не в день, когда США (мы-то убеждены, что на пару с Израилем — по сути, Израиль оказался единственной страной, приветствовавшей действия Вашингтона в Ираке…) убивали генерал-майора Сулеймани. Этого человека, патриота и воина до мозга костей, пытались убить не впервые. Мало кто помнит, что Израиль откровенно праздновал и радовался ещё пару-другую годков назад, хвастливо утверждая, что во время ракетного обстрела международного аэропорта в Дамаске ему, Израилю, якобы удалось «убить» Сулеймани. Израильтяне поздравляли друг дружку, настолько не сомневались в своём «успехе». Но затем настало горькое похмелье — а генерал вскоре появился лично на похоронах экс-президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (январь 2017-го). Тогда автор данных строк откровенно посмеялся над израильтянами с общим рефреном «не там ищете», и это было правдой, поскольку в Сирии господин Сулеймани чаще всего появлялся «неуловимо», образно говоря.

Другое дело — Ирак, сюда он приезжал достаточно открыто, ибо был почитаем и у шиитов, и у курдов, и даже у суннитов-бедуинов. Значение генерал-майора Сулеймани вполне можно сравнить со знаменитым курдом Средневековья, победителем крестоносцев Салах-эд-Дином (Саладином), а такие люди даже после гибели ещё более сплачивают своих сторонников. Прав журналист Аббас Джума, довольно хорошо узнаваемый в том числе и в России, — страшней живого генерала Сулеймани теперь для Глобального высокомерия станет Сулеймани погибший как мученик, и именно так всё воспринято не только в Иране, но почти во всём мусульманском мире.

А 29 декабря американцы нанесли удары… по базам и позициям иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и в Ираке, и в Сирии. Сейчас США признались, что не было это никакими «точечными ударами», это было массовое убийство, сродни ритуальному, потому что погибло до 2 тысяч абсолютно мирных граждан, никак не причастных к «Аль-Хашд аш-Шааби». После этого ситуация обострилась до крайности — были попытки штурмовать посольство США в Багдаде, с особой силой звучали требования о безоговорочном выводе всех американских войск из Ирака. Аятолла Муктада ас-Садр заговорил о срочной необходимости восстановить его «Армию Махди» — ту самую, которая в начале двухтысячных годов убедительно намяла бока американцам, когда те пытались убить самого ас-Садра.

Пусть неверующие простят нас за отдалённый экскурс — и не ропщут, мол: где тут о Сулеймани и возможных ответах на его убийство? Именно в этом, в том, что сейчас вы читаете, дамы и господа. Ведь за несколько дней до начала новой войны на Ближнем Востоке было ещё кое-что — а уже мало кто имеет основания сомневаться в том, что всеми своими действиями в декабре, американцы просто проводили «рекогносцировки» с их бесконечными снованиями войск из Сирии в Ирак и обратно, именно для того, чтобы начать новую войну. В которую им было желательно втянуть Иран. Кто этого не видит сегодня? Кто не видит — значит, политически слеп от рождения… Или же ангажирован на невидение.

Это самое «кое-что» выразил в интервью телеканалу RT Arabic главный советник Верховного лидера Ирана, экс-министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Велайети. Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является «международным вором».

«Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю, — заявил политик, ответ которого синхронно транслировался в переводе на арабский язык. — Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей».

«Длинного» ума вовсе не надо, чтобы понять простую вещь — одним из тех, кто помогал бы Сирии выкуривать войска США из региона, стал бы именно покойный генерал-майор Сулеймани. Кто и как планировал бы действия Сирии и Ирана в этом направлении — даже не суть интересно, важно, что заинтересованные стороны готовились к выдворению американцев как из Сирии, так и из Ирака. Уже ведь после попыток штурм посольства США в Багдаде из Вашингтона призвали всех американцев ради безопасности покинуть Ирак. 30 декабря Посольство Ирана в Багдаде в своём официальном заявлении осудило нарушение суверенитета Ирака со стороны США, добавив, что такой шаг призван служить интересам Израиля в регионе и повторив, что нападение США на базу «Аль-Хашд аш-Шааби» вблизи границы с Сирией в западной провинции Ирака Анбар является нарушением суверенитета Ирака, сообщало агентство Fars News. Миссия выразила соболезнования иракской нации и семьям погибших, добавив, что такие шаги Вашингтона являются основным фактором нестабильности и отсутствия безопасности в регионе. «Этот шаг США соответствовал политике Вашингтона по вмешательству во внутренние дела стран региона, основанной на неубедительных оправданиях и необоснованных обвинениях в целях защиты интересов сионистского режима», — подчёркивалось в заявлении.

Действительно, как сообщали курдские СМИ (а сейчас в Ираке за американцев вступаются только курды Эрбиля, в частности, президент Курдского регионального правительства Нечирван Барзани), 2 января посольство США в Ираке приняло решение приостановить все публичные операции из-за сбора сторонников проиранских ополченцев возле дипломатического корпуса. «Из-за нападений ополченцев на территорию посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления, — говорилось в заявлении посольства. — Все будущие встречи отменены». Уже 3 января (видимо, уже после убийства Сулеймани и других лиц, погибших в результате американского теракта) Министерство нефти Ирака подтвердило, что американские сотрудники, работающие на нефтяных компаниях на юге Ирака, покидают страну, но другие иностранные рабочие пока остаются. Согласно официальному заявлению министерства, операции на нефтяных месторождениях по всему Ираку идут обычными темпами, несмотря на развивающуюся ситуацию после авиаудара США, в результате которого погибли иранские и иракские военные командиры.

«Министерство нефти отрицает отъезд иностранных сотрудников, работающих в нефтяных компаниях на юге Ирака, за исключением ряда сотрудников, имеющих гражданство США, уезжающих в ответ на предупреждение своего правительства, — говорится в заявлении. — На нефтяных месторождениях по всему Ираку условия нормальные, а добыча и экспорт не пострадали».

Дело в том, что ещё утром того же дня Госдепартамент США ужесточил требования к своим гражданам и объявил об угрозе безопасности, призвав всех граждан США в Ираке немедленно покинуть страну и не приближаться к посольству США в Багдаде. Отметим — только генкосульство США в Эрбиле, под «прикрытием» клана Барзани, сейчас продолжает функционировать…

Кого же убивали американцы в Ираке, помимо генерала Сулеймани? И с этим надо разобраться — это явно нас наведёт на причастность Израиля и его партнёров в Ираке, в частности, из клана Барзани. 29 декабря жертвами стали 25 бойцов и офицеров организации «Катаиб Хезболлах» из состава «Аль-Хашд аш-Шааби», ещё свыше 50 были ранены. В день похорон погибших именно члены «Катаиб Хезболлах» пытались штурмовать американское посольство в Багдаде. Теперь — внимание! — 3 января вместе с Сулеймани был убит зам. командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» и одновременно, глава организации «Катаиб Хезболлах» Абу Махди аль-Мухандис. Тот самый, который, как мы писали в прошлом году, разоблачил власти Израиля и Азербайджана в соучастии в организации атаки беспилотниками с азербайджанской территории объектов и позиций ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке и заявлял, что у них (в «Катаиб Хезболлах») есть все доказательства того, что Израиль пользовался «услугами» Азербайджана при летней террористической атаке. Иран же уже тогда — в том числе на уровне приватных бесед иранских дипломатов в разных столицах, утверждал, что виновники той атаки «получили своё», в той мере, в которой заслуживали. Стоит напомнить ещё одно — единственная организация в арабском мире, официально заявлявшая, что её цель это и освобождение сирийских Голанских высот от израильской оккупации, это «Бригада Освобождения Голан», но она одновременно — это и составная часть организации «Катаиб Хезболлах»… Описания убийств Сулеймани и аль-Мухандиса не оставляют сомнений — это тоже своего рода месть. И наша версия — да, Трамп тут «при чём», не зря Пентагон избавился от ответственности, официально заявив, что на операцию был личный приказ президента США.

В этом плане ближе к истине Павел Фельгенгауэр из «Новой газеты», когда напомнил, что «сейчас Трамп очевидно не готов выглядеть слабым, а военно-патриотическая мобилизация общества в случае прямой конфронтации с аятоллами может помочь и с рейтингом, и с переизбранием». Ведь реально же, что демократы в Конгрессе США объявили Трампу импичмент, и если он проиграет выборы в ноябре 2020 г., то не только лишится власти, но вполне возможно сядет в тюрьму. Отметим — ему и сейчас пеняют, что теракт против Сулеймани и аль-Мухандиса был осуществлён в обход Конгресса. И это — тоже «страховка», для всех «флангов» американских элит, им лучше иметь заранее обречённого «козла отпущения» в лице Трампа, чем признать ответственность всей страны за акт государственного террора. Убить генерала другой страны в небоевой обстановке, в условиях отсутствия официально объявленной войны между США и Ираном, да ещё на территории третьего государства — это типичный акт гостерроризма, военное преступление. И Конгресс с Пентагоном называют виновника прямо — только и только президент США. Но только ли он? Увы, не только — рядом все, всех «ранжиров» ЦРУ (в Америке) и «Моссады», «Шабаки» и так далее (со стороны Израиля), так как Иран, «Катаиб Хезболлах» и «Бригада Освобождения Голан» реально готовились к полной и безоговорочной деоккупации Сирии.

Обострение ситуации в Багдаде, несмотря на то, что к ночи 2 января сторонники «Катаиб Хезболлах» отступили из «зелёной зоны» Багдада, где расположены дипломатические представительства иностранных государств, видимо, что-то предрешило. Каким именно образом американцы и израильтяне узнали, что из Бейрута генерал Солеймани полетит в Багдад, и что среди встречающих обязательно будет аль-Мухандис, сказать с точностью невозможно. По данным проамериканских «ниш» в России, там в аэропорту было также несколько крупных руководителей ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби»: Мухаммед аль-Джабери — начальник пресс-службы, Хайдар Али, руководитель службы логистики. Именно они организовывали встречу иранского генерал-майора в аэропорту. В Бейруте Сулеймани почти наверняка общался со всем спектром политических сил Ливана, а не только с руководством ливанской партии «Хезболлах» — традиционного союзника и партнёра Ирана. Но предлагаем не искать предателей среди шиитских активистов, как принято говорить в Тегеране, Движения Сопротивления (или странах Сопротивления) Глобальному высокомерию, как нам в эти дни предлагает совершенно непророссийская, но российская «Новая газета», цитата:

«…его убийство [т.е генерала Сулеймани — прим.] могло быть реализовано только в результате предательства его приближённых». Нет — источников и соглядатаев достаточно и без «предательства его приближённых».

Один клан Барзани чего стоит! И в Бейруте у него — «свои люди», и в Турции, которая сосредоточенно усиливает агентуру в том же Ливане, не говоря об оккупированных землях Северной Сирии, и в Азербайджане есть «связка» со многими курдскими кланами во власти, да и в самом Багдаде. И, конечно, ложь, что якобы Трамп решился убить Солеймани «после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря», как дезинформирует израиле-американское агентство Bloomberg. На наш взгляд, мы уже привели немало прямых и косвенных доказательств-предпосылок того, что операция давно была запланирована — ещё когда солдаты и офицеры «Кодса» вместе с сирийской армией и другими союзниками Дамаска в конце ноября 2016 г. освобождали Алеппо и взяли в плен сотник спецназовцев и спецслужбистов США, Израиля, Турции, Великобритании, Франции, Германии и их арабских марионеток, а генерал Солеймани руководил вопросом передачи этих военных преступников (ведь их брали в плен на позициях террористов из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра») в руки их «хозяев», в том числе и через бойцов ливанской партии «Хезболлах».

То был «первый зуб» США и Израиля против Касема Сулеймани. И потом Израиль «бил» по Дамасскому аэропорту и праздновал убийство генерала. Так о чём столь воодушевлённо врут сейчас из США и Израиля? Не зря 4 января 2020 г. бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман заявил российскому РИА Новости, что незаконное убийство генерала КСИР Ирана является «стратегической ошибкой, которая превратила каждое военное должностное лицо США в цель ».

"Это было не возмездие, как заявлено, а заранее спланированное использование предлога для убийства иностранного официального лица, обозначенного как враг. Это были военные действия, которые неизбежно приведут к ответным мерам», — заявил Фриман.

Бывший посол также подчеркнул, что нет конкретных доказательств, подтверждающих заявления Трампа или оправдывающих подобные превентивные меры. Фриман квалифицировал убийство Солеймани как «внесудебная казнь» и дальнейший отход от принципа верховенства закона в Соединённых Штатах. Ещё раз — это ведь не мнение автора данного материала или властей Ирана, это совершенно объективная оценка осществлённого акта гостерроризма со стороны США, данная именно американским дипломатом, долгие годы работавшего на Ближнем Востоке.

«Второй зуб» на прославленнего иранского генерала США и Израиль заимели (а вместе с ними — и курдский клан Барзани), когда Сулеймани сорвал операцию под кодовым названием «аннексия Мосула и Киркука под видом независимости Курдистана». Как видим, эта тема уже непосредственно касается Ирака и фронтов, на которых действовали ополченцы «Аль-Хашд аш-Шааби», к тому времени уже засчитанными как части и подразделения Вооружённых сил Ирака. Ведь американцы пытались запретить шиитам участвовать в боях за тот же Мосул. А когда клан Барзани вознамерился присвоить Киркук и его богатейшие месторождения углеводородов, то Сулеймани по-дружески поговорил с оппонентами Барзани. Итогом стала сдача Киркука (курдами клана Ат-Талабани) шиитским ополченцам и иранским военным советникам… Заодно провалилась и сецессия Иракского Курдистана из состава Ирака, что вызвало отставку с поста президента Курдского регионального правительства Масуда Барзани, и так далее, и тому подобное…

«Третий зуб» — не надо смеяться или сомневаться — враги Ирана заполучили в Венесуэле. Там за считанные дни, максимум месяц-два, внезапно были созданы Силы народного ополчения, численностью не менее 50 тысяч человек. Это отбило охоту у некоторых венесуэльских военных открыто пойти на предательство и перейти на сторону путчиста Хуана Гуайдо, а соседние Колумбию и Бразилию заставило серьёзно» подумать, прежде чем предоставить свою территорию под плацдармы для военного вторжения США в Венесуэлу. Ну, кто бы тут на месте американцев не «возмутился»? И появилось у Венесуэлы своё Народное ополчение именно после официального визита в страну министра обороны Ирана генерала Амира Хатами… Правда, в Южной Америке американцев ожидал пренеприятнейший сюрприз — оказалось, что генерал-майор Сулеймани на очень «короткой ноге» с ведущими спецслужбами России и Китая. В Венесуэле со всей явностью проявилось то, что мы лицезреем — военный и разведывательный союзы Ирана, России и Китая, именно в Венесуэле. И, кстати, когда в конце декабря эти три «кита» Евразии провели первые совместные трёхсторонние военно-морские учения в Ормузе, Оманском заливе и северной части Индийского океана, опять американцам довелось испытать дискомфорт. Однако мы постараемся об этом порассуждать отдельно. Читатели запутаются в фактах и событиях, если сейчас присовокупить и эти подробности, хотя, не станем скрывать, вкупе с некой якобы имевшей место в Северной Сирии «дракой» между русскими военными и американцами, произошедшей, если верить источникам, именно в дни ирано-русско-китайских военно-морских манёвров, это всё также имело своё значение для принятия Трампом решения о теракте против Сулеймани…

«Четвёртый зуб» — это Йемен. Там всё многослойно. Нашей задачей не является расписывание подробностей йеменских оплеух «младшим партнёрам» США — Саудовской Аравии и ОАЭ. Но факт остаётся фактом — крах американской программы «переформатирования» и Йемена.

«Пятый зуб» — побег Катара из лагеря союзников США и Израиля в сторону России и Ирана. Перечислять можно ещё много, с учётом того, что вчерашние «клиенты» американцев — боевики афганского «Талибана», в последние год-полтора зачастили в Тегеран на переговоры… Все же понимали, что везде, где у США и Израиля был крах — вначале побывал генерал-майор Сулеймани и его сослуживцы из спецназа «Кодс».

Реакция Ирана — вот что многих интересует и бесит. В нетерпении есть уже даже «прогнозы» — мол, поговорят-покричат и всё стихнет. Никто, мол, ни к чему не готов. Позвольте ещё раз напомнить — США уже решились пересечь «красную линию», прочерченную Ираном ещё после налёта израильских беспилотников на Ирак, да ещё с территории Азербайджана. Мы не станем перечислять и приводить цитаты из заявлений иранских властей — ими полным-полно всё информационное пространство планеты. Сейчас известно, что погибшим найдены достойные замены. Командование ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» (Ирак) назначило Хади аль-Амери, командира бригады «Бадр», преемником Абу Махди аль-Мухандиса. Этот командир — ещё более проирански настроенный, чем погибший аль-Мухандис. Согласно иракским сообщениям, аль-Амери, который также является лидером альянса «Аль-Фатх», второго по величине парламентского блока Ирака, был назначен преемником Мухандиса после встречи всех высокопоставленных командиров ополченцев в Ираке. «Бадр» — одна из самых первых и самых последовательных проиранских шиитский милиций в Ираке. Так что если убив аль-Мухандиса, кто-то хотел «научить уму-разуму» иракских шиитов, то явно просчитался. В «Бадре» не менее десяти бригад, и это ещё не всё.

Вот что писали в России об этой ополченческой организации в 2014 году:

«Перед вами Хади аль-Амери, глава одного из самых боеспособных шиитских ополчений Ирака, открыто поддерживающий Иран. Его кровожадные бойцы, пожалуй, единственные, кто может остановить радикалов из «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За последние 30 лет Амери прошёл путь от партизана, сражавшегося на стороне Ирана против родного Ирака , до известного полевого командира, управляющего «эскадроном смерти», и члена парламента в Багдаде, где его считают ключевой фигурой в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Иракцы ценят в людях смелость», — так Амери объясняет свои достижения… Амери возглавляет Организацию Бадр, в прошлом — шиитское вооружённое формирование, прославившееся во время гражданской войны в Ираке своей жестокостью. Сегодня Организация Бадр — политическая партия, поддерживающая военное крыло Верховного исламского совета Ирака. [т.е. Великого аятоллы Сейеда Али ас-Систани — прим.] Хотя Амери принимал участие в политической жизни Ирака с 2003 года, в заметную фигуру он превратился лишь недавно, когда правительству пришлось привлечь ополченцев-шиитов для войны против ИГ… Амери охарактеризовал Солеймани как «друга, хорошего человека и бойца», добавив, что его организация «гордится» союзом с Тегераном. «Здесь нечего скрывать, — сказал он. — У нас граница с Ираном протяженностью 1400 км, мы соседи, что нам ещё делать? Мы не временные гости в Ираке, чтобы просто взять и уехать отсюда»…»

Долгие годы, ещё даже до агрессии террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Бадр» курировала МВД Ирака. Самые известные из этих подразделений — Бригады Волка и Бригады Вулкана (борьба с партизанами), а также Бригады Скорпиона (разведка и диверсии). Выразим надежду, что в США и Израиле крайне довольны тем, кто стал главным военным в Ираке после убийства главы «Катаиб Хезболлах» Абу Махди аль-Мухандиса…

Ну, а в Тегеране, как сообщило агентство ISNA, Верховный лидер Исламской революции Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмоила Каани новым командующим силами специального назначения «Кодс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместо погибшего в Ираке генерала Сулеймани. Ранее Каани занимал пост заместителя командира этого подразделения.

«После гибели командующего силами специального назначения генерала Сулеймани, передаю командование бригадному генералу Каани, который входил в число выдающихся командующих КСИР во время ирано-иракской войны», — говорится в соответствующем указе аятоллы Хаменеи.

По его словам, задачи подразделения останутся неизменными. Он выразил благодарность коллегам Каани за их сотрудничество с ним и пожелал новому начальству спецназа Корпуса «успеха, одобрения и удачного руководства». Как отметило агентство РИА Новости на своей странице в Telegram, Каани работал вместе с Сулеймани везде на Ближнем Востоке. Довольны ли в Вашингтоне и Тель-Авиве? «Кодс» в строю — подразделение и, значит, прежнее высшее доверие аятоллы Хаменеи перешли в руки помощника и соратника Сулеймани, имевшего слишком большое касательство ко всем победам генерал-майора Сулеймани и спецназа «Кодс», и следовательно, крахам спецслужб США и Израиля на Ближнем Востоке, в Венесуэле, Афганистане и «далее везде». Задачи КСИР, как и спецназа «Кодс», не изменились и не изменятся, порукой тому — указ аятоллы Хаменеи. Значит, сверхповышенная мобилизация всех структур КСИР, Вооружённых сил Ирана, ополчения «Басидж» (5-й составляющей Корпуса), структур и служб разведки и контрразведки, сверхповышенная мобилизация всех шиитских ополчений планеты (в Индии, Пакистане, Афганистане и т.д.), а не уныние и пораженчество.

Что теперь будет и — не менее важно, как будет? Всё, что будет или может быть, начнёт происходить, так или иначе, после трёхдневного траура, объявленного в Иране из-за гибели Касема Сулеймани. Да, миру известно, что Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и президент ИРИ Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника. Если немного дословно — Хаменеи заявил о том, что «нападение США на позиции сил народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» является большой ошибкой» и отметил: «Соединённые Штаты ответят за убийство иранского генерала Касема Сулеймани», — писало ИА «Pars Today» 4 января 2020 г. Как указал Верховный лидер ИРИ, «нападение американских военных на позиции сил «Аль-Хашд аш-Шааби» на самом деле представляет собой попытку Штатов отомстить за террористическую группировку «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что именно силы народного ополчения Ирака уничтожили её. Президент США и прочие чиновники этой страны в настоящее время пытаются обвинить Иран в этом преступлении. Америке следует помнить, что она запустила необратимый процесс, который обернётся бумерангом против Вашингтона. Ошибочные расчёты Трампа стали причиной того, что информационный круги и СМИ западных государств пришли к выводу, что то, что происходит в Белом доме, не является внешней политикой», — указано на сайте новостной службы. С другой стороны, мы же видим — иранское политическое и военное руководство ничего не уточняет, словно бы «держит паузу», как советует один из героев «Театра» Сомерсета Моэма. Только малосведущие могут думать, что это — от слабости или осознания иранским руководством несоразмерности военных потенциалов тандема США-Израиль и Ирана. Трудно себе представить мозговые аппараты тех, кто уверен, что в Иране «испугались». Наши данные только лишь по командиру «Бадра» аль-Амери показали — да не боятся американцев и Израиля даже в Ираке! Скорей: в страхе союзники Вашингтона и Тель-Авива, если судить по невоздержанным (хотя и осторожным) заявлениям Турции и европейских стран.

Но в словах иранского руководства нет конкретики, и мы обратились к косвенным мнениям и свидетельствам. Скажем прямо — в Армении и Нагорном Карабахе обратили внимание на убийство Касема Сулеймани. Жаль, что не власти — впрочем, власти Арцаха-НКР почти всегда скромны в выражении точки зрения на то или это. А вот от Армении ожидалась не та беззубая «общая» реакция — мол, озабочены… Высшая власть — так та, вообще, была «занята блинчиками» по большей части. Хотя во многих странах аж до экстренныз заседаний совбезов дошло. Заявление офиса бывшего секретаря Совета безопасности Арцаха-НКР, кандидата в президенты Виталия Баласаняна от 3 января, тем не менее, отразило ту действительность, что в Нагорном Карабахе вменяемые политики и вменяемая часть общества действительно встревожены и предпочитают объявить о солидарности с Ираном. Это объяснимо — НКР непосредственно граничит с Ираном, эскалация вокруг Ирана неминуемо скажется и на Арцахе.

«Генерал Солеймани был ключевым лицом в борьбе с террористами в Ираке и Сирии в последние годы и являлся реальным руководителем фронта Исламского сопротивления и символом победы. С 2003 года, когда ВС США и их союзники вторглись в Ирак, а в 2011 в Сирию, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ал-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанные ООН террористическими организациями, и фактически получающие финансовую и военную помощь со стороны США, Турции, Катара, Саудовской Аравии и ряд стран НАТО, выполняя приказы своих хозяев, разрушили в Ираке и Сирии сотни городов, тысячи деревень, убили сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, а десятки миллионов заложниками. В этой освободительной войне за родину Иран оказывает моральную, военную и гуманитарную помощь своим единоверцам.

Свободолюбивые граждане Ирака и Сирии многие годы с оружием в руках сражаются с оккупантами, в первую очередь с Турцией и исламскими радикалами, которые занимаются государственным терроризмом против этих народов, которое всегда осуждалось миролюбивыми народами и странами. В начале XX века жертвой государственного терроризма стали также армяне, которых подвергли геноциду и лишили дома турецкие власти. 31 год назад в Арцахе младший брат Турции Азербайджан также попытался осуществить государственный террор против армян, что ему не удалось, благодаря героической борьбе армянского народа и гуманитарной воле стран, проявивших добрую волю. Сегодня большое горе у властей и граждан Ирана, а также Ирака и Сирии и тех стран, которые сражаются за свободу и освобождение от иностранного ига и восстановления суверенитета. Гибель генерал-майора Касема Сулеймани не ослабит желание народов Ирака, Сирии и других стран победить в войне, и эта потеря ещё больше объединит все свободолюбивые народы, которые сражаются во имя освобождения родины», — говорится в заявлении прославленного арцахского генерала.

Моральная поддержка и солидарность с Ираном — это хорошо, но недостаточно. На этом трудно что-либо спрогнозировать. Директор Института востоковедения Российско-Армянского университета, профессор иранист Гарник Асатрян сказал гораздо больше, хотя и тоже был далёк от конкретной точности. Во-первых, он напомнил, что Иран это страна, «где на ключевых позициях всегда стоят адекватные личности» и в Иране никогда политика не определяется одним человеком. Во-вторых, заявил о предчувствии усиления терроризма и нажима на южные рубежи общего цивилизационного. В-третьих, намекнул, что даже в оппозиционно настроенной иранской эмиграции, в том числе и в самих США, убитый генерал вызывал восторги, и следует ожидать изменения настроений среди тех, кто ещё вчера хотел изменения госсистемы в Иране. В-четвёртых, по его словам, Иран, безусловно, найдет способ продемонстрировать и владение ситуацией, и своё влияние в регионе. «Но сущностная реакция Ирана будет продуманной на самом глубинном уровне , — уверен он. — Цель любой по настоящему великой страны — …во взвешенной стратегии — в грамотном сдерживании зла в долгосрочной перспективе. Иран не склонен к поспешным, опрометчивым шагам. Ответ его будет иного порядка, ибо и цель у Ирана иная — безопасность и мирное развитие собственного государства на фоне стабильности в регионе».

Из слов заслуженного ираниста чётко видно — итак, реальное решение высшей власти Ирана по США и Израилю будет… решением иранского «глубинного государства» . Есть оно, есть — читатели не имеют права в этом сомневаться. А сомневающиеся пусть тщательно изучат историю Ирана, в особенности когла иранцам предстояло противостоять внешним нашествиям цивилизационно враждебных сил или бороться за иранскую идентичность в условиях властвования инородческих династий. Впрочем, прав Асатрян и в следующем — реакция «на самом глубинном уровне» будет касаться лишь сущностности ответа. Нам предстоит сопоставить и совместить оценки профессора Асатряна с другими мнениями. Директор портала Iran.ru, иранист из Москвы Раджаб Сафаров заявил: теперь Трамп «до конца своих дней будет страшно бояться за свою жизнь», потому что распоряжением ликвидировать Солеймани «он возвёл Америку в ранг непримиримого врага иранского народа и показал, что для США не существует никаких законов международного права». И ведь это правда. Вернёмся также к словам отставного американского дипломата Часа Фримана — стратегическая ошибка Трампа « превратила каждое военное должностное лицо США в цель «…Автор привёл мнения Сафарова и Асатряна потому, что хотя они оба и не могут быть признаны представителями иранских элит и, следовательно, не могут восприниматься как лица, отражающие точку зрения Тегерана, но тем не менее, автору доподлинно известно о широких контактах и Сафарова, и Асатряна в самых высших сферах транской власти, вплоть до руководства страны на самом верху. И уже многие десятилетия — так что и эти два эксперты точно знают, что говорят…

А теперь сообщим читателям то, что сказал в интервью американскому CNN Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Вот основные «сигнальные» положения заявлений иранского дипломата, слова которого, без сомнений, согласованы с высшим руководством, как минимум, МИД Ирана:

1) Вашингтон, подвергнув террору командующего силами «Кодс», начал военную операцию и ответ на военные действия будет военным ;

; 2) Соединённые Штаты с 2018 года, покинув СВПД, начали экономическую войну против иранского народа и проводят политику максимального давления;

3) В ночь на пятницу 3 января они открыли новую главу в войне , убив одного из самых популярных командиров Ирана и даже стран региона;

, убив одного из самых популярных командиров Ирана и даже стран региона; 4) Определённо, будет жёсткое возмездие , и мы будем действовать по своему собственному выбору , а место и время этого возмездия определит Иран ;

, и мы будем действовать , а ; 5) Мы не можем закрывать глаза на произошедшее и отомстим за то, что случилось с нашим командующим.

Суммируем всё исследованное. Конечно, вполне возможно, что будет какая-то спецоперация, причём в исполнении не только спецназа «Кодс», а всего сообщества спецназов Ирана. И армейских спецназовцев, и спецназа «Саберин», и «Еганэ Виже», и морских пловцов, словом — все могут внести свою лепту. Уроженец древнейшего города Керман действительно был любим в Иране, в особенности в военных кругах. Мстителей более чем достаточно. Любой американский военный сейчас — законная цель, в особенности если его выбирать на Ближнем Востоке, в Афганистане или даже в Закавказье. А почему бы нет?! Американцы и израильтяне везде свои «гнёзда» нагнездили. В каком соотношении состоится первичное возмездие? Ну, допустим, что в пропорции 1:100 или даже 1:1000, учитывая, что далеко не каждый американский наёмник на Ближнем Востоке может быть приравнен к личности погибшего Касема Сулеймани. Где? Да хотя бы в Кувейте, или Иордании, возможно, и в Турции, не говоря уже о тысячах американцев в Сирии и Ираке. В конце концов, «неприятности» в штаб-квартирах израильских спецслужб или даже одной израильской спецслужбы тоже будут расценены, как «ответ на военные действия Вашингтона». Так что вопрос «где?» мы считаем не самым существенным. Где-то! Например, вдруг «рыбы сломают» что-то на двух или трёх авианосцах, громады теряют ход, а тут шторм и так далее. Могут погибнуть многие тысячи американских военнослужащих, у которых к тому же не будет связи с базами и «материком». В этот раз военные моряки Ирана могут вообще не прийти на помощь (а ранее они не раз спасали моряков из западных стран, терпевших бедствие в южных водах…) или «не заметить» тонущих. А что? Шторм был, самим бы уйти от ударов стихии…

Но всё-таки, как предупредил мир профессор Асатрян, « сущностная реакция Ирана » будет чем-то другим, чем просто принцип «око за око — зуб за зуб», и она « будет продуманной на самом глубинном уровне ». Подождём, проявим иранскую выдержку и многотерпение. Однако предлагаем не сомневаться в том, что мир увидит и познает «сущностную реакцию Ирана» по отношению к террористическим государствам в лице США и Израиля. Так или иначе, Россия и Китай поддержат Иран на самом высшем международном уровне. Вина Вашингтона очевидна, и в Москве и Пекине не станут пустыми словами призывать иранцев к «сдержанности». В особенности в России — легенда это или нет, но спасение российского штурмана Су-24, сбитого Турцией в Сирии, считается заслугой именно покойного генерала Сулеймани и его спецназа «Кодс»…

При этом будем объективными — у США после убийства генерал-майора Сулеймани осталось крайне мало времени и пространства для геополитического манёвра. И очень может статься, что убив путём теракта командующего спецназом «Кодс», Трамп в целом готовит почву для полного вывода американских войск, по крайней мере, из Ирака и Сирии, а не исключено — и из Афганистана. Тактика создания ситуации управляемого хаоса по-прежнему на вооружении у Вашингтона — хаоса, управляемого издалека и «из укрытия», визуально якобы не присутствуя в той или иной стране. Когда-то же и из Южного Вьетнама американцы якобы не собирались «уходить», однако же история пошла так, как пошла. Впрочем, сплошные параллели между Индокитаем и Ближним Востоком бессмысленны и контрпродуктивны. Подождём завершения траура в Иране.