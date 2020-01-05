Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами в адрес Исламской Республики Иран, которая пообещала «страшно» отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани. Очередную угрозы Трамп опубликовал сегодня, 5 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, Трамп прямо пригрозил Ирану ракетным ударам по 52 целям на территории Исламской республики, если Тегеран решит ответить американцам на убийство командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.

При этом Трамп подчеркнул, что удары будут нанесены как по стратегическим объектам Ирана, так и по объектам культурного наследия.

Теперь же Трамп пишет, что в случае нападения Иран столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили «два триллиона долларов».

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику», — пишет Трамп.

Он подчеркивает, что американская военная мощь не имеет равных себе в мире.