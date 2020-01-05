5 января 2020 | Время чтения 4 мин

Сербский патриархат попросил политиков не вмешиваться в церковный конфликт в Черногории, вспыхнувший после принятия там спорного закона о вере. Вместе с тем, раздаются призывы прибегнуть к помощи Венецианской комиссии и ЕС. Но послушает ли Подгорица европейцев? Может быть, правы те, кто в происходящем усматривает альянс властей Черногории и Вашингтона?

Станислав Стремидловский, , 12:14 — REGNUM



Сербский патриархат

Священный синод Сербской православной церкви под руководством патриарха Иринея провел в субботу, 4 января, в преддверии праздника Рождества Христова заседание, в котором приняли участие архиепископы, чьи епархии находятся в Черногории. «Непосредственной причиной расширенного заседания Синода стало принятие антиконституционного и антицивилизационного закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который более правильно было бы назвать законом против Православной церкви в Черногории», — говорится в информационном сообщении Сербского патриархата.

Члены Синода выразили сожаление тем, что «принятие этого закона уже вызвало многочисленные негативные последствия в Черногории и в регионе в целом». Они вновь призвали Подгорицу «осознать свою ответственность перед прошлым и будущим и пересмотреть свою позицию в отношении религиозных прав и свобод своих граждан и Церкви большинства в Черногории». Сообщается, что «Сербская православная церковь и ее епархии в Черногории всеми доступными юридическими и правовыми средствами будут защищать религиозные права и свободы и в то же время призывают всех соответствующих участников возобновить всесторонний диалог по этому очень важному и деликатному вопросу». При этом было замечено, что массовые протесты по поводу этой «несправедливости» носили сугубо «церковный характер». Необходимо и в дальнейшем «избегать любых политических или партийных злоупотреблений» в ходе народных собраний в будущем, подчеркнули члены Синода.

Политический фактор, действительно, является слабым местом в полемике относительно закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Его эксплуатируют как сторонники принятия этого крайне спорного акта, так и даже некоторые противники. В частности, представители хорватской католической общины, декларируя, что в таком виде закон не годится и должен быть поправлен, в то же самое время припоминают сербам старые обиды. Судя по всему, нежелание втягивать сложные и болезненные отношения между Сербией и Черногорией в церковный конфликт стало поводом для сербского президента Александра Вучича после консультаций с патриархом Иринеем отказаться от частной поездки в канун Рождества в Черногорию. По итогам разговора с предстоятелем Сербской церкви Вучич выразил уверенность в том, что его визит может быть «использован для причинения вреда сербскому народу в Черногории». И подчеркнул, что «Сербия не хочет конфликтов, но она поддержит сербский народ в Черногории».

Вряд ли это решение было простым для президента, которого сейчас оппозиция обвиняет в том, что он действовал «в явном согласии» с президентом Черногории Мило Джукановичем, но его «план по сбору дешевых политических очков за счет свободы религии провалился». Однако у Сербского патриархата есть и другие союзники, среди Церквей. Негативно отозвались о законе «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» православные Иерусалимский, Константинопольский и Московский патриархаты, а также Ватикан. Письмо с поддержкой Сербской православной церковью и выражением солидарности с православными верующими Черногории в их испытаниях направил патриарху Иринею глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. При этом Сербский патриархат не отказывается от того, чтобы давить на Подгорицу с помощью европейских институтов.

Так, сразу после принятия в ночь с 26 на 27 декабря прошлого года черногорский парламентом законопроекта митрополия Черногорско-Прибрежная Сербской православной церкви указала, что «черногорский режим» отклонил поправки, которые «представляли собой достойный выход для всех» из ситуации, и по существу «отказался обсуждать имущественные отношения в судах этой страны в обычном порядке в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии». В свою очередь около 100 представителей академического сообщества и общественных деятелей, включая президента Сербской академии наук и искусств Владимира Костича, призвали власти Черногории и Сербский патриархат при поддержке Венецианской комиссии и Европейского союза заключить договор, который навсегда разрешит вопрос о присутствии Сербской церкви в стране. Как говорится в заявлении, «реализация закона, который противоречит многим базовым принципам, на которых действует ЕС, может значительно поставить под угрозу прогресс Черногории и косвенно других балканских государств в ходе вступления в Евросоюз».

Но будут ли такие апелляции убедительными для Подгорицы? С одной стороны, Черногория не отказалась от идеи присоединения к ЕС. С другой стороны, в самом Союзе, похоже, нет консенсуса по вопросу расширения, а некоторые лидеры, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон и попросту блокируют возможность для балканских стран стать членом Европейского союза. Вполне возможно, что в этой ситуации, даже если Венецианская комиссия и Брюссель попросят Подгорицу внести поправки в касающийся Церкви законодательный акт, черногорские власти пойдут ва-банк и откажутся подчиняться Европе, признав тем самым справедливость высказываний экспертов, которые увидели в нынешних событиях «руку Вашингтона».

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