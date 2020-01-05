Бердянск, Украина, 5 января 2020, 11:34 — REGNUM Депутат Бердянского городского совета, а также глава местного отделения партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Виктор Цуканов был задержан вместе с супругой и малолетним ребенком 3 января на одном из украинских блокпостов после возвращения из города Мариуполя. Об этом украинский политик написал 4 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат указал, что задержан был по подозрению в терроризме. Его вместе с членами его семьи задержали в качестве подозреваемого «в участии в незаконных вооруженных формированиях».
По словам депутата, через два с половиной часа после его задержания приехал сотрудник украинских правоохранительных органов из Мангуша (поселок городского типа в Донецкой области), который якобы распорядился ехать в местное отделение полиции. Как можно понять из записи депутата, дождавшись адвоката, он поехал в отделение полиции пгт Мангуш писать заявление о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции, которое по его словам у него долго не хотели принимать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяные офицеры ВСУ в Красноармейске избили сотрудников полиции при попытке последних проверить у боевиков документы.
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