Бердянск, Украина, , 11:34 — REGNUM Депутат Бердянского городского совета, а также глава местного отделения партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Виктор Цуканов был задержан вместе с супругой и малолетним ребенком 3 января на одном из украинских блокпостов после возвращения из города Мариуполя. Об этом украинский политик написал 4 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат указал, что задержан был по подозрению в терроризме. Его вместе с членами его семьи задержали в качестве подозреваемого «в участии в незаконных вооруженных формированиях».

«С 17−00 до 20−40 часов провели мы незабываемое время на нашем украинском блок посту, доказывая, что в 2014 я гуманитарную помощь возил для украинской армии, а не в ЛДНР. Говорю им — та я вам честно говорю, что помогали мы только Украинской армии, не? Не верите? База у вас не бьет?» — написал депутат.

«Долго и нудно пытался я рассказать, что не с теми воюете, не того задержали, даже пытался намекнуть о Конституции и УПК, говорил о своих правах, что не имели права задерживать без протокола, что сыну 5 лет, что он в машине и плачет, есть хочет», — отметил сторонник Петра Порошенко.

По словам депутата, через два с половиной часа после его задержания приехал сотрудник украинских правоохранительных органов из Мангуша (поселок городского типа в Донецкой области), который якобы распорядился ехать в местное отделение полиции. Как можно понять из записи депутата, дождавшись адвоката, он поехал в отделение полиции пгт Мангуш писать заявление о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции, которое по его словам у него долго не хотели принимать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяные офицеры ВСУ в Красноармейске избили сотрудников полиции при попытке последних проверить у боевиков документы.

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