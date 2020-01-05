Москва, , 10:24 — REGNUM Правительство Российской Федерации в декабре 2020 года рассмотрит предлагаемые изменения в Семейный кодекс РФ, которые бы позволили изменить брачный возраст. Такая информация следует из плана законодательной деятельности на 2020 год, опубликованного на официальном сайте правительства России. Инициатива исходит от Министерства юстиции России.

Будут рассмотрены поправки в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния». Эти поправки правительство может внести на рассмотрение Госдумы в феврале 2021 года.

Согласно этим поправкам, брачный возраст может быть скорректирован, а также будут уточнены основания, позволяющие лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак.

Ряд экспертов считает, что речь идет о корректировке брачного возраста в сторону понижения.

Дело в том, что сейчас на федеральном уровне нет единого подхода к возможности заключения брака до 18 лет. Порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до 16 лет, могут определяться субъектами Российской Федерации. В некоторых регионах есть законы, которые позволяют при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

На практике такими вескими причинами обычно является беременность невесты. Кроме того, в ряде регионов разрешается жениться подросткам, которые официально получили дееспособность и имеют постоянную работу, которая их обеспечивает.