Загреб, , 10:27 — REGNUM Второй тур президентских выборов начался в Хорватии. Об открытии избирательных участков 5 января сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и закроются в 19:00 (21:00 мск). Всего в стране и за рубежом насчитывается более 6,5 тыс. участков для голосования.

Во втором туре президентских выборов участвуют два кандидата на пост главы государства. Это действующий президент Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», и бывший премьер-министр Зоран Миланович, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии (СДП).

Правом на голосование во втором туре обладают более 3 млн 855 тыс. избирателей, в их число входят и 177 граждан Хорватии, проживающих за рубежом. За ходом голосования будут наблюдать более 24 тыс. хорватских и иностранных наблюдателей.

Победителем во втором туре голосования будет объявлен кандидат, набравший относительное большинство голосов избирателей.

Напомним, первый тур президентских выборов состоялся 22 декабря. По результатам голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур вышли Зоран Миланович с 29,55% голосов и Грабар-Китарович, которую поддержали 26,65% избирателей.

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