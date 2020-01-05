Тегеран, , 09:13 — REGNUM В Исламской республике Иран проходит церемония прощания с убитым американцами командующим спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал-майором Касемом Сулеймани. Об этом сегодня, 5 января, сообщает агентство ISNA.

Сообщается, что тело генерал-майора Сулеймани, которого уже называют мучеником, было доставлено в Иран. Самолет с останками Сулеймани приземлился в аэропорту в городе Ахваз на западе Исламской республики.

Церемония прощания с Сулеймани проходит в Ахвазе. Затем церемония прощания состоится в Мешхеде, а в понедельник, 6 января, в Тегеране. Похоронят Сулеймани 7 января в его родном городе Кермане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сулеймани был убит американцами в Багдаде — по автомобильному кортежу, в котором он находился, был нанесен ракетный удар. Приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Свои действия он оправдывает тем, что убийство Сулеймани якобы предотвратит нападения Ирана на американских дипломатов и американские военные объекты в Ираке.

Руководство Ирана уже пообещало страшно отомстить США за гибель Сулеймани. Пока никаких конкретных действий со стороны Тегерана предпринято не было. Трамп пригрозил Ирану массированным ракетным ударом в случае каких-либо действий против США.