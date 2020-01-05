Киев, , 09:31 — REGNUM Украинский депутат Рады и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не внес данные в декларацию относительно доходов от выступления 21 декабря 2019 года в Минске на корпоративной вечеринке компании Wargaming. Об этом 4 января сообщили «Украинские новости».

Данные о гонораре певца, как отметили украинские СМИ, по состоянию на утро 4 января отсутствовали в базе Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Источник также напомнил, что НАПК отводится десять дней для того, чтоб внести данные о доходах. В связи с чем в украинском СМИ напомнили, что концерт с участием Вакарчука прошел в Минске 21 декабря минувшего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский политик и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила о выступлении Вакарчука в Минске на своем telegram-канале. Была озвучена информация, что гонорар певца якобы составил 100 тысяч евро.

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