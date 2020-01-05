Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп санкционировал убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани, невзирая на мнение Пентагона и вопреки разведданным, сообщила 4 января газета The New York Times.

По информации источников издания, Трамп изначально 28 декабря отказался от идеи физического устранения Сулеймани и приказал ВВС США совершить налёт 30 декабря на базу шиитских ополченцев из «Катаиб Хезболла» в Эль-Каиме у границы с Сирией. Тогда погибли 25 человек, как минимум 50 шиитских бойцов были ранены.

В публикации указано, что американские генералы не ожидали, что Трамп пойдёт на самый радикальный вариант действий. Глава Белого дома не принял во внимание пришедшие 30 декабря данные разведки, по которым в регионе ничего особенного не происходило, а атаки на американских военных, якобы подготавливаемые Сулеймани, не были неизбежными. Разведка доложила, что аятолла Хаменеи решил вернуть генерала в Тегеран для консультаций, не дав согласия на силовую акцию.

Проводниками жёсткого курса по отношению к Ирану газета называет Майка Помпео и вице-президента Майкла Пенса. При этом даже в Пентагоне не ожидали от Трампа выбора в пользу убийства Сулеймани.

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