Варшава, , 08:04 — REGNUM Посольство Польши на Украине ответило на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко относительно политики Киева в области чествования украинских националистов. Заявление дипломатического представительства Польши было опубликовано 4 января «Польским Радио».

ИА REGNUM напоминает, 2 января было опубликовано совместное заявление послов Республики Польша на Украине Бартоша Цихоцкого и посла государства Израиль на Украине Йоэля Лиона. Своим заявлением дипломаты выразили обеспокоенность в связи с чествованием на государственном уровне украинских националистических деятелей, в частности, Андрея Мельника, Юрия и Ивана Лип и Степана Бандеры, баннер которого, в частности, был вывешен 1 января на здание Киевской городской государственной администрации.

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В ответ на заявление дипломатов, 3 января появился комментарий пресс-секретаря украинского министерства иностранных дел Екатерины Зеленко, опубликованный информационным агентством УНН. В своем комментарии Зеленко, в частности, отметила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев». Также она сообщила об осознании Украиной существования деятелей, институтов и стран, которые якобы заинтересованы, чтоб вопрос чествования «героев» был предметом раздора между украинским и другими народами.

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В посольстве Республики Польша на Украине заявили, что поверить в то, что данные слова прозвучали из уст украинского дипломата представляется трудным. В дипломатическом ведомстве также в этой связи отметили, что «в конце концов» эти слова не были размещены на официальном сайте МИД Украины.

В случае правдивости данных слов, как отметили в дипломатическом представительстве, это означало бы, что дипломатия Киева причисляет к украинским национальным героям идеологов интегрального национализма, «жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов».

В дипломатическом представительстве Республики Польша также аргументировали почему вопрос о чествовании украинских героев некорректно считать «внутренним делом» Киева.

В ведомстве отметили, что если пресс-секретарь считает почитание Степана Бандеры и Андрея Мельника внутренним делом Киева, то тогда непонятно на каких основаниях Украина обращается с инициативой признать голод 1932−1933 гг. геноцидом и выступает против так называемой теории русского мира. «Почему Украина может выражаться, например, о восстановлении памятников УПА в Польше, а Польша не высказываться о польских жертвах УПА, которые покоятся в безымянных ямах смерти на территории Украины», — задаются вопросом в ведомстве.

В посольстве также ответили на высказывание Екатерины Зеленко, звучавшем в ее комментарии, относительно институтов и стран, которые якобы заинтересованы в раздоре между Украиной и другими государствами в связи с чествованием украинских «героев».

В польском посольстве отметили, что им сложно поверить, что представитель украинского МИД могла выражать намеки на действия послов Израиля и Польши «в интересах третьей стороны». В связи с чем в дипломатическом ведомстве напомнили, что Республика Польша и лично ее посол на Украине неоднократно «доказывали» свое негативное отношение к так называемой агрессии РФ против Украины и подтвердили свою поддержку Киеву «на международной арене».

«О пользе третьей стороны от споров Украины на исторической почве с ее устойчивыми союзниками должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации», — отметили в посольстве.