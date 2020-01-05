Ла-Пас, , 06:56 — REGNUM Бывший глава МИД Боливии Диего Пари Родригес, уехавший за рубеж после отставки президента Эво Моралеса, вернулся на родину для подготовки к выборам главы государства, сообщает газета El Deber.

Пари выразил благодарность общественным организациям за их предложение стать кандидатом в президенты от партии «Движение к социализму». Экс-министр заявил, что будет там, где «по решению общественных движений», он должен находиться.

Ранее Эво Моралес упоминал Пари в числе возможных претендентов на пост президента Боливии. Другими перспективными кандидатами он называл другого бывшего министра иностранных дел Давида Чокеуанку, экс-министра экономики Луиса Арсе и бывшую спикером верхней палаты парламента Адриану Сальватьерру.

В Боливии произошла смена власти в результате цветной революции. Президент Эво Моралес ушёл в отставку и покинул страну. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берёт на себя обязанности президента до проведения новых выборов. 12 декабря Моралес, получивший убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где получил статус беженца. В 2020 году в Боливии пройдут президентские выборы.

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