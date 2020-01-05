Эр-Рияд, , 06:17 — REGNUM Разрешение турецкого парламента об отправке военных в Ливию создаёт угрозу для безопасности и стабильности в регионе. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии, сообщает агентство SPA.

МИД Саудовской Аравии решительно осудил решение парламента Турции об отправке военных в Ливию, поскольку, это является «вмешательством во внутренние дела арабской страны и вопиющем нарушении всех международных соглашений и принципов».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал законопроект об отправке вооруженных сил в Ливию.

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