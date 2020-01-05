Триполи, , 06:54 — REGNUM Уполномоченные проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа операции «Вулкан гнева» заявили о гибели 4 января как минимум 28-ми и ранении 18-ти кадетов военного колледжа в Триполи в результате авиаудара, сообщает ливийский информационный портал Afrigatenews.

ПНС сообщило, что жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра столицы Ливии, где находится колледж, подвергся удару авиации сил, контролируемых Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифа Хафтара. После известия о бомбёжке в подконтрольных ПНС Триполи, Мисурате и Зуваре прошли стихийные митинги, осуждающие удар по колледжу.

На данный момент в стране фактически двоевластие: существует ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке Ливии, поддерживаемый ЛНА и парламентом. 12 декабря Хафтаром заявлено решающее наступления на столицу с целью ликвидации ПНС, которое он считает связанным с террористическими группировками.

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