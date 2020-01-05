Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала «провокационным» убийство генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа, это заявление она сделала 4 января.

Пелоси обвинила президентскую администрацию в «провокационной, эскалационной и непропорциональной военной операции», которая в результате подвергает опасности американских граждан и союзников США.

Она подчеркнула, что операция проведена «без разрешения», «без консультаций с Конгрессом» и без «чёткой и законной стратегии».

Пелоси потребовала от Белого дома проведения немедленных консультаций с Конгрессом и сотрудничества с законодателями в «продвижении подлинной стратегии деэскалации».

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