Соединённые Штаты Америки, , 05:07 — REGNUM Вооружённые силы США расширяют контингент в Кувейте в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на официального представителя Пентагона подполковника Майка Бернса.

По данным агентства, переброска военных сил связана с убийством иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа.

Майк Бернс сообщил агентству, что 3,5 тыс. десантников, в ближайшее время дополнят 700 военнослужащим США, которые уже были переброшены в Кувейт на уходящей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января, президент США Дональд Трамп заявил о том, что осуществит «сильный удар» по Ирану если возникнет нападение на граждан США или их имущество.

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