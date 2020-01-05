Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Американские эксперты считают, что убийство генерала Касема Сулеймани приведёт к невозможности дальнейшего присутствия США в Ираке, сообщает газета The New York Times.

Так, аналитик неправительственной организации International Crisis Group Сэм Хеллер заявил, что «трудно представить», как теперь силы США «смогут продолжать эффективно противодействовать» «Исламскому Государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он напомнил о планах Совета представителей Ирака собраться на внеочередную сессию для обсуждения нарушения США условий нахождения их войск на территории страны. Хеллер считает убийство Сулеймани «очевидным и грубым нарушением» обязательств и прогнозирует если не выдворение военных США Ираком, то невозможность выполнения заявленных целей военного присутствия.

Сопредседатель Syria Study Group, курируемой Конгрессом США, Дана Струл считает, что теперь американским силам в Ираке и Сирии придётся больше заниматься своей безопасностью, чем борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Струл, бывшая сотрудница Пентагона, прогнозирует конец операции против исламистов в её нынешнем виде.

Профессор аналитического Центра исследований вопросов безопасности при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Даглас Лондон опасается возникновения вооружённого противостояния между частями армии Ирака и подразделениями сил США.

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