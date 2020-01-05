Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что Иран способен провести кибератаку против критически важной инфраструктуры США либо совершить террористический акт после убийства генерала Касема Сулеймани, говорится в обнародованном 4 января заявлении МВБ.

В заявлении сказано, что Иран имеет высокий уровень потенциала в киберпространстве и способен произвести кибератаку против США. МВБ считает, что у иранцев есть, «как минимум», возможность для осуществления атаки «с временными разрушительными последствиями против критически важной инфраструктуры» США.

МВБ при этом снова отмечает отсутствие информации, «указывающей на конкретную, заслуживающую доверия угрозу». Ведомство заявляет лишь, что Иран и его союзники, такие, как «Хезболла», демонстрируют «намерение и способности проводить операции» против США.

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