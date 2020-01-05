Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.

По данным штаба коалиции, в 19:46 по московскому времени вёлся неприцельный огонь по «зелёной зоне» Багдада, хорошо укреплённому району столицы Ирака, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. В 19:50 по московскому времени ракетный обстрел был зафиксирован в районе авиабазы Балад. Как заявляет штаб, военнослужащие коалиции на пострадали.

По словам официального представителя штаба полковника Майлса Кэггинса, за два месяца на иракские базы, использующиеся силами коалиции, было произведено 13 нападений. В ноябре и декабре атаки привели к жертвам среди военнослужащих Ирака и коалиции. Кэггинс заявил, что меры безопасности на базах коалиции усилены. Данные о нападениях в районе Мосула полковник опроверг.