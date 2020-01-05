Берлин, , 03:23 — REGNUM Использовать все дипломатические возможности для деэскалации конфликта вокруг Ирана призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом министр заявил в интервью Bild.

«В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном», — сказал Хайко Маас.

По его словам, партнёрами по переговорам являются главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции, ЕС и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января, президент США Дональд Трамп заявил о том, что нанесёт сильный удар по Ирану если произойдет нападение на граждан США или их имущество.

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