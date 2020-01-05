Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Сильный удар по Ирану обещает нанести президент США Дональд Трамп, если произойдёт нападение на граждан Америки или их имущество. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

«Если Иран нападёт на американцев или американское имущество, то те 52 иранские цели, которые мы взяли на прицел,… и сам Иран получат очень быстрый и очень сильный удар.», — написал президент.

По его словам, это заявление должно послужить предупреждением для Ирана.

«США не хотят больше угроз!», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Трамп прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленное по его приказу.

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