Вашингтон, 5 января 2020, 02:57 — REGNUM Сильный удар по Ирану обещает нанести президент США Дональд Трамп, если произойдёт нападение на граждан Америки или их имущество. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.
По его словам, это заявление должно послужить предупреждением для Ирана.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Трамп прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленное по его приказу.
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