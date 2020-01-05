Лондон, , 02:52 — REGNUM Великобритания посылает в Ормузский пролив военные корабли, которые будут сопровождать и защищать британские суда, заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает британская газета Metro.

«В настоящее время правительство предпримет все необходимые меры для защиты наших кораблей и граждан», — заявил Уоллес, добавив, что военным кораблям HMS Montrose и HMS Defender отдан приказ о возвращении в воды Ормузского залива, где они должны будут сопровождать все суда, идущие под британским флагом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Великобритании заявил о том, что выполненное США убийство иранского генерала на территории Ирака прошло в соответствии с международным правом.

Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны Британии рассказали о праве США на убийство