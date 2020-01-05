Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Убийство иранского генерала должно послужить Тегерану предупреждением, что в случае ответа на агрессию США Вашингтон «очень быстро и очень сильно» атакует 52 иранских объекта. Очередную угрозу в адрес Тегерана президент США Дональд Трамп опубликовал 4 января в Twitter.

Глава Белого дома выразил недовольство заявлениями Ирана о мести за то, что США «избавили мир от их лидера террористов». По словам Трампа, генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани атаковал посольство США и готовился к «ударам в других местах».

В том случае, если Иран нанесёт удар по гражданам США или американским активам, Вашингтон «держит под прицелом 52 американских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)». По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведён очень быстро и очень сильно».

Напомним, ранее минобороны Великобритании фактически заявило об имеющимся у Вашингтона праве на убийство иностранных граждан, в том случае, если они представляют угрозу США.

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