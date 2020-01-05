Тегеран, , 02:40 — REGNUM Командующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что убийство американцами видного военачальника Ирана Касема Сулеймани — начало конца присутствия США на Ближнем Востоке, сообщает 5 января агентство IRNA.

Салами пообещал, что КСИР возьмёт реванш, но сроки и масштабы возмездия пока не обозначил. Командующий напомнил, что Вашингтон всегда терпел сокрушительные поражения из-за собственных ошибок. Салами заявил, что каждый, кто встанет на сторону США, становится врагом исламского мира.

Глава КСИР выразил уверенность, что в регионе появятся процветание, безопасность и стабильность, лишь только американцы покинут Ближний Восток.

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