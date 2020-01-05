Берлин, , 02:40 — REGNUM Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что правительство Германии приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации напряжённости на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани, сообшила 4 января газета Bild am Sonntag.

Маас пообещал сделать всё возможное для недопущения «дальнейшей эскалации ситуации», в том числе в ООН и путём переговоров с Ираном. Министр отметил, что убийство Сулеймани делает обстановку на Ближнем Востоке всё более непредсказуемой. Он предупредил, что «любая провокация может привести к неконтролируемому витку насилия с непредвиденными последствиями» как для Ближнего Востока, так и для Европы.

Маас обозначил цели Германии в регионе: в первую очередь — избежать военной эскалации, второй он назвал сохранение стабильности и целостности Ирака, третья цель — не допустить чтобы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова не подняло голову, пользуясь дестабилизацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В США у стен Белого дома прошла демонстрация против войны с Ираном