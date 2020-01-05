Лондон, 5 января 2020, 02:06 — REGNUM Убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани США совершили в соответствии с международным правом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает британская газета Metro.
Уоллес также призвал стороны к деэскалации конфликта.
Напомним, «непосредственную угрозу» для американских граждан иранский генерал представлял в аэропорту Багдада, когда он был убит ракетной атакой ВВС США. Ране турецкий МИД заявил, что инцидент с убийством США иностранного военного подрывает стабильность не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе.