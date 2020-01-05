Лондон, , 02:06 — REGNUM Убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани США совершили в соответствии с международным правом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает британская газета Metro.

«В соответствии с международным правом Соединенные Штаты имеют право защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу своим гражданам», — заявил глава британского минобороны в беседе с министром обороны США Марком Эспером.

Уоллес также призвал стороны к деэскалации конфликта.

Напомним, «непосредственную угрозу» для американских граждан иранский генерал представлял в аэропорту Багдада, когда он был убит ракетной атакой ВВС США. Ране турецкий МИД заявил, что инцидент с убийством США иностранного военного подрывает стабильность не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе.