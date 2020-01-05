Эль-Каим, Ирак, , 01:56 — REGNUM ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.

По данным канала, самолёты коалиции провели вечером 4 января авиаудар по штабу шиитского ополчения в городе Эль-Каиме возле сирийской границы. Среди шиитских бойцов есть жертвы, численность погибших и раненых уточняется. В район Эль-Каима в данный момент идёт колонна машин скорой помощи.

Налёт на штаб ополчения последовал после заявления лидера группировки «Катаиб Хезболла» Махера Хаммуда, предупредившего, что с вечера 5 января все иракские базы, где пребывают военнослужащие США, становятся мишенями шиитских бойцов. Он обратился к солдатам армии Ирака с призывом не быть живым щитом для американцев и держаться от их баз на расстоянии не меньше километра.

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