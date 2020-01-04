Вашингтон, , 23:11 — REGNUM В Вашингтоне у Белого дома несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против войны с Ираном и политики США на Ближнем Востоке.

Организаторами протеста стали более десятка американских движений, выступающих против участия США в войнах по всему миру. Собравшиеся требовали от властей отказаться от любого рода боевых действий и от антииранских санкций.

Организаторы протеста заявили, что администрация Дональда Трампа подошли к началу войны с Ираном, совершив вероломное убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В руках демонстранты держали транспаранты «Прекратите бомбить Ирак!» и «Выводите войска из Ирака!», передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Ранее СМИ со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц сообщили, что Соединенные Штаты пока не намерены наносить новые авиаудары по поддерживаемым Ираном формированиям в Ираке или других странах, если ВС США не будут атакованы.

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