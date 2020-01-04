Киев, 4 января 2020, 22:58 — REGNUM Авторитарный режим управления на Украине может остановить «процесс гниения». Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112».
»Мы просто вымираем, самоуничтожаемся, — заявила Савченко. — Гниение страны даже хуже, чем горячая война».
Экс-депутат уточнила, что общество просто «убивают» плохой медициной, голодом, плохой общественной поддержкой государства, а также невыносимым уровнем жизни.
По ее словам, чтобы этот процесс на Украине остановить, необходим авторитарный режим управления.
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